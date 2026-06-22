放送日時：2026年6月21日（日）22:00ゲスト：亀梨和也私の中の、もうひとりのワタシ。：「亀梨くん」でいるワタシゲストは、12歳で芸能界入りして以来、現在まで第一線で活躍を続ける「ザ・アイドル」亀梨和也さん。今回は、初めて明かす“アイドルでいること”への本音を語っていただきました。「亀梨くん」でいるからこそ、大勢の人の前に立つ怖さを乗り越えられたことや、苦手だったジェットコースターにも挑戦できるようになっ