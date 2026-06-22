横浜市内の住宅に10代男性を監禁した疑いで、75歳の女が逮捕された。女は、自らを「神の取次者」と称する男の母親で、この事件で8人目の逮捕者となった。逮捕前に取材に応じ、容疑を否定“神の取次者”を名乗る男の母親が新たに逮捕され、19日送検された。神奈川・横浜市の会社役員・村上恵美容疑者（75）は、監禁の疑いが持たれている。逮捕前のインタビュー取材に対し、監禁を否定していた。村上恵美容疑者：違うんです。監禁な