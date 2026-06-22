日本テレビで２１日に放送されたサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の１次リーグ「日本×チュニジア」（午後０時３０分〜同３時）の平均視聴率は、関東地区で世帯３０・２％、個人２０・４％だった。ビデオリサーチ社が２２日発表した。世帯の瞬間最高視聴率は３７・０％で、試合終了直前の午後２時５５分だった。