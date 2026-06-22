メイプル超合金・カズレーザーが22日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。日本時間21日に行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が行われていた時間帯に遭遇した“異様な光景”を振り返った。【写真】「カズさん指輪してますね」左手薬指に指輪をはめたカズレーザー※8枚目W杯史上1000試合目の節目となった今回。番組内では熱戦の模様を振り返った。コメントを求められたカ