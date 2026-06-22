日本―チュニジア後半、伊東（手前）のゴールに沸くサポーター＝モンテレイ（共同）21日午後に日本テレビ系で放送されたサッカー・ワールドカップ日本―チュニジア戦の平均世帯視聴率（速報値）は30.2％だったことが22日、ビデオリサーチの調査で分かった。試合は21日午後1時から行われ、4―0で日本が完勝した。瞬間最高視聴率は37.0％で、試合が終了する時間帯だった。