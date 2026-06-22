タレントの恵俊彰(61)が22日、MCを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に復帰した。恵は18、19日に2日連続で欠席していた。恵はオープニングで「おはようございます。今週も『ひるおび』にお付き合いください」とあいさつした。2日とも代役は、レギュラー出演している八代英輝弁護士が務めた。18日の放送の冒頭で、八代氏が「恵さんはきょうお休みをいただいています」と伝えたが、19日は欠席理由には触れなかった