ホワイトハウスのイーストルームを後にするトランプ米大統領＝18日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領がイラン側を怒らせ、難しい協議を混乱に陥れたのは今回が初めてではない。トランプ氏は21日、イランに対し爆撃を再開すると述べ、外交以外の手段をちらつかせた。バンス米副大統領が「新たな一歩を踏み出し、イランの人々との関係を変革する」ためトランプ氏から「外交」任務を託され、派遣されたと述べた