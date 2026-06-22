南米コロンビアで大統領選の決選投票が21日行われ、アメリカのトランプ大統領が支持を表明した右派候補の勝利が確実な情勢となりました。選挙管理当局による速報集計では、開票率99.8％の段階で、右派のアベラルド・デラエスプリエジャ氏が左派候補を約24万票上回っていて、現地メディアは勝利を確実にしたと報じました。デラエスプリエジャ氏は弁護士出身で、選挙戦ではコカインの原料となるコカの栽培や治安対策が大きな争点とな