放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが21日夜、Xを更新。国内外で盛り上がりをみせるFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会について、私見をつづった。「ワールドカップはいつもお祭りですが、今回は特に盛り上がってるのはWBCの独占配信への腹いせ」と推察。「みんなが観られるから一体感。配信サービスは好きで否定しないが、権利を決める方はもう少し自覚してください」とつづり、「オチはありませんm(_ _)m」