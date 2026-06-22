W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。W杯では日本サッカー史上最多得点での快勝。チュニジアを粉砕した戦いぶりに、同じアジアの中国でも反響が広がっていた。日本は前半4分に鎌田のゴールで先制。その後も試合を支配し、同31分には上田が強烈なミドルシュートを突き刺してリード