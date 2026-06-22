8月29・30日放送される『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）のチャリティーランナーに、俳優の星野真里が決定した。【写真】昨年のチャリティーランナーは人気ベテランアイドルが務めた21日、同局にて放送された『Golden SixTONES』にてチャリティーランナーを務めることをが発表となった星野。2024年には、長女が先天性ミオパチーという難病であることを明かしている。「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉