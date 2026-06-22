日本代表はチュニジア代表に4-0で勝利、マイケル・チャーチ氏が総括日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏が、この試合を総括した。コスタリカの亡霊、そ