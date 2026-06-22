ウクライナがロシアとの戦争を続ける中、主要な同盟国であるポーランドとの間で、第2次世界大戦の歴史問題をめぐる対立が再燃した。ロシアに対する軍事的圧力を強める一方、周辺国に対しても強硬な発言を続けており、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領の対外姿勢が一段と攻撃的になっているとの見方が出ている。ゼレンスキー大統領は20日（現地時間）、ポーランド最高勲章「白鷲勲章」を返還したと明らかにした。これに先立ち、