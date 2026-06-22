英国の動物園で3歳の男児がワニに襲われ重傷を負う事故が発生したと、BBC放送とスカイニュースが19日（現地時間）、報じた。ケンブリッジシャー警察によると、ケンブリッジシャー州ハンティンドンにある動物園で、3歳男児がワニの囲いの中で襲われる事故が起きた。ワニの囲いの中に子どもがいるとの通報を受け、警察と救助隊が現場に出動した。男児は直ちに病院へ搬送され、現在は重体だが容体は安定しているという。BBCは当時、男