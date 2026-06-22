ガールズグループ「AFTERSCHOOL（アフタースクール）」出身の女優ナナが、授賞式で自身が経験した強盗被害に間接的に言及して話題となった。ナナは20日、釜山（プサン）映画の殿堂ルーフシアターで開かれた「2026コリア国際ストリーミングフェスティバル・グローバルOTTアワード」で、ドラマ『CLIMAX／クライマックス』により助演女優賞を受賞した。ナナは受賞スピーチで「素晴らしい天気の中、素敵な場所で大きな賞をいただき感謝