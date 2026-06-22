女優ソン・イェジンが、休暇中の日常を公開した。ソン・イェジンは21日、自身のインスタグラムに「The 4th day of the trip」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真には、海を背景にポーズを取るソン・イェジンの姿が収められている。ミントカラーのトップスとストライプ柄のボトムスを合わせ、愛らしい魅力を見せた。特に、夫ヒョンビンとの甘いツーショットも注目を集めた。ソン・イェジンはヒョンビンの腕に抱