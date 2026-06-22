シンガポールを旅行中のペ・ヨンジュン−パク・スジン夫妻の姿が再び公開された。特にペ・ヨンジュンは、歳月を重ねても変わらないオーラを漂わせていて話題を集めた。最近、SNSにはペ・ヨンジュン−パク・スジン夫妻が子どもたちとともにシンガポール・ディズニー・アドベンチャー・クルーズから下船する様子が投稿された。公開された写真には、クルーズから降りたペ・ヨンジュンが重い荷物を運び、パク・スジンが子どもたちの世