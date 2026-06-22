2026北中米ワールドカップ（W杯）競技場で日本の応援団が旭日旗を広げた場面が確認され、論議を呼んでいる。徐坰徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授は21日、「競技場内で旭日旗を広げた場面が中継画面に捕捉され、競技場の電光掲示板にも露出した」と明らかにした。この日午後1時にメキシコのモンテレイ競技場で行われた日本−チュニジアの2026北中米W杯グループリーグF組の試合で、日本の応援団が旭日旗を広げた姿が中継画