人間は、かくも簡単に死んでしまうのか――事件・事故で亡くなった死体や、死因が分からない「異状死体」を解剖し、身元確認や死因の究明を行う「法解剖医」の飯野守男氏は、これまでさまざまなケースを見聞きしてきたという。【写真】「入れ歯を丸ごと飲み込んだ」60代女性を襲った悲劇そんな飯野氏による新著『法医学教授が教えている 死体の授業』（飛鳥新社）から、不運な事故と医療ミスによって亡くなってしまった事例を