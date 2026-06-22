◇W杯北中米大会1次リーグH組カボベルデ2―2ウルグアイ（2026年6月21日マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、初出場のカボベルデ（FIFAランク63位）は、ウルグアイ（同18位）と対戦し、2―2で引き分けた。1点を追う後半16分に同点弾を挙げたMFエリオ・バレラはW杯での初得点に喜びを爆発させた。試合は前半21分、カボベルデがペナルティーエリア手前でFKを獲得すると