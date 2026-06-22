大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも描かれた、源頼朝の愛妾・亀の前の屋敷破壊事件。犯人は、頼朝の正室・北条政子だった。妻の妊娠中に浮気を繰り返す夫への怒りから、一族を巻き込んで前代未聞の暴挙に及んだ「日本最凶の恐妻」の若き日の素顔とは？ライターの小林明氏の新刊『毒婦の日本史』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty