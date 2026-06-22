サッカー元日本代表の小野伸二氏がフジテレビ「ノンストップ」に出演。２１日（現地時間２０日）に行われた北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組で、日本代表が４−０でチュニジア代表を下した試合を振り返った。ＭＶＰを問われた小野氏は「全員ですけど、２ゴールを挙げた上田選手じゃないですね」とＷ杯で日本代表として初の複数得点となる２ゴールを決めたＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝を挙げた。２得点の中でも３−０