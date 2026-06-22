女優の菜々緒（37）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。インドネシアを訪れた様子を動画投稿した。英語で「All you need is love and beach」（必要なのは愛とビーチだけ）とつづり、大自然を満喫する動画を公開。真っ赤なビキニ水着で森の中を歩き、滝つぼの脇でマイナスイオンを感じたり、川で髪を洗ったり…。黒のビキニ水着姿でビーチサイドで優雅に過ごすショットではバキバキの腹筋も披露した。さらに動物とのふれあ