「FIFAワールドカップ2026」が開幕し、日本中が代表選手たちの活躍に期待している。そんな中、注目度が高まりそうなのが、ベルギー・プロ・リーグのシント＝トロイデンに所属する日本代表DF・谷口彰悟選手の妻、泉里香だ。現在、泉はモデル業だけでなく、ドラマ『北方謙三水滸伝』（WOWOW）、『映画 正直不動産』に出演している。【写真】「大きすぎるのが悩みだった」大胆ボディを惜しみなく披露した写真集や、夫・サッカー日本