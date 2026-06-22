女優沢尻エリカ（40）が、22日までに和歌山・熊野本宮大社の公式インスタグラムに登場。近影を公開した。公式インスタグラムは「先日、6月19日にTBS系列『ララLIFE』が放送されました。改めてこの度はようこそお参りくださいました。まだご覧いただけてない方は是非ご覧ください。#熊野本宮大社#TBS系列#ララLIFE #沢尻エリカ様」とつづり、宮司と沢尻のツーショット近影写真を公開。沢尻はボディーラインが浮き出る白のTシャ