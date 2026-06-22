◆ウェスティンホテル横浜で、マリー・アントワネットがテーマのアフタヌーンティー開催。横浜美術館の展覧会とコラボフランスの宮廷文化に浸る優雅なひととき。ウェスティンホテル横浜の「ロビーラウンジ」にて、横浜美術館で開催される展覧会とコラボした「マリー・アントワネット・スタイル コラボレーションアフタヌーンティー」が2026年7月17日（金）より期間限定で登場。王妃のヘアスタイルや宝飾品から着想を得たスイーツの