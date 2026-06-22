◆銀座で発見！3,000〜4,000円のコスパ抜群アフタヌーンティー3選。夏限定のピーチも登場ショッピングや街歩きの合間に、ちょっと優雅なティータイムを楽しみたくなる銀座エリア。ラグジュアリーなイメージがある街だけれど、実は4,000円以下で楽しめるアフタヌーンティーも充実しているって知ってた？今回は、みずみずしい桃スイーツが並ぶ夏限定プランや、本格英国式のティーセットなど、価格以上の満足感がかなうアフタヌーンテ