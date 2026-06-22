日本テレビは６月22日、前日の21日に放送した北中米ワールドカップのグループF第２戦「日本対チュニジア（４−０）」の視聴率を発表した。試合の放送時間は午後１時から午後３時までの２時間で、森保一監督の試合後インタビューも含まれている。発表によると、個人全体の平均視聴率（だれがどのくらいテレビを視聴していたかの割合）は22.5パーセントを記録。世帯平均視聴率（調査エリア内のテレビ所有世帯のうち何世帯でテ