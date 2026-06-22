◆新橋駅直結の第一ホテル東京から新登場！和の“遊び心”あふれるアフタヌーンティーを編集部が体験レポート2026年6月1日（月）から第一ホテル東京の2階、日本料理「明石」にて、和のアフタヌーンティーが新たにスタート。こちらは、食べるだけではなく、演出要素も取り入れたアフタヌーンティーになっているとのことで、編集部がさっそく体験してきました。甘味の仕上げを自分自身で体験できるアフタヌーンティーは、遊び心たっ