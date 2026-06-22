日本テレビは22日、FIFAワールドカップ2026グループステージ第2節、グループFの日本vsチュニジアの視聴率速報を発表。個人全体平均視聴率が22.5％、瞬間最高視聴率は個人で25.4％、世帯で37.0％（ともに試合終了時）だったと発表した。平均視聴率は13時から15時まで（森保一監督の試合後インタビュー含む）で、世帯平均視聴率33.2％、コアターゲット視聴率19.0％ （個人全体のうち男女13歳〜49歳。コア視聴率は日本テレビの指