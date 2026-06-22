人口わずか60万人の小国が、初出場のワールドカップで“快進撃”を見せている。現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節で、FIFAランキング67位のカーボベルデ代表は、同16位のウルグアイ代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。21分に先制点を奪ったカーボベルデは、44分と45＋６分に失点し、一時は逆転を許す。それでも61分に同点ゴールを挙げ、そのまま２−２で試合を終えた。15日の初戦では、2010年南アフリカ大会