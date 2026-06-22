◆自分ひとりで子どもを守れるか不安に思っていたら、猫たちが用心棒が必要か!?と言ってくれて…／深夜3時のくろねこ喫茶2(14)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第14話-1】｜バニラアイスと黒蜜ときなこをのせたフレンチトースト（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】クロに勧められるがままに着席…