認知症になった本人らが病気への理解を深めてもらうためのイベントが都内で開催されました。【映像】イベントの様子（実際の映像）認知症の診断から19年目・藤田和子さん「認知症になってからも誰もが希望と尊厳をもって暮らせる社会を作りたい」「（認知症の）状態は状態で受け入れればいいけれど、だからこうなんだって線を引くことはやめてほしい」イベントは認知症になった本人が体験や思いを互いに語り合うために設立され