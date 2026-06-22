NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で徳川家康を演じる松下洸平、石川数正役の迫田孝也、本多忠勝役の夏生大湖が21日、愛知県豊田市と岡崎市を訪れ、徳川家康ゆかりの地を巡った。その後、豊田市と岡崎市でトークライブを開催し、撮影秘話や役作りについて語った。【写真】この記事関するそのほかの写真一行が訪れたのは、松平氏発祥の地として知られる松平郷（豊田市）、家康生誕の地である岡崎城（岡崎市）、徳川家の菩提寺・大樹