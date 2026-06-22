原油から作られるナフサの国内供給に問題はないという政府の説明について、「納得しない」という人が6割にのぼることがANNの世論調査でわかりました。調査は週末、ご覧の方法で行いました。【映像】ANNの世論調査の結果プラスチックなどの原料となるナフサについて、政府は国内の供給に問題はないとしていますが、こうした説明に「納得する」という人は28パーセントにとどまり、「納得しない」が61パーセントでした。アメリ