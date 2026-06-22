読売テレビは22日、21日に日本テレビ系で放送された「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦について、関西地区の視聴率を発表した（ビデオリサーチ調べ）。世帯視聴率30.5%、個人視聴率20.5%で、2026年に関西地区で放送された全番組の中でトップの視聴率となった。【写真あり】「泣ける」と話題長友佑都が公開した”集合ショット”瞬間最高視聴率は、世帯37.5%、個人25.2%（午後2時55分）を記録。