【モンテレイ（メキシコ）＝細田一歩】２０日のワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグ第２戦で、チュニジアを４―０と圧倒した日本代表。光ったのは、相手の速攻を上回る帰陣の速さだった。チュニジアは自陣に引いてカウンターを狙ってきたが、日本の攻守の切り替えの鋭さは出色だった。１点リードの３０分頃には右サイドを破られそうになったが、堂安（フランクフルト）が自陣深くまで戻り、冨安（アヤックス）と連係して好機を作