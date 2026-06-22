ベルギーを公式訪問している天皇皇后両陛下が、宿泊先であるシエルニョン城でベルギーのフィリップ国王家族と面会されました。【映像】両陛下とベルギー国王家族の集合ショット（複数カット）天皇皇后両陛下が滞在されているベルギー南部ウイエにあるシエルニョン城に21日、フィリップ国王夫妻のほか、エリザベート王女ら4人の兄弟も訪問しました。両陛下と国王家族は集合して撮影に応じ、撮影後には、8人で夕食を共にされた