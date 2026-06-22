警視庁＝東京・霞が関米・英政府がアジア最大級の犯罪集団として経済制裁を科したカンボジアの中国系組織「プリンス・グループ」の幹部が、日本で虚偽の転入届を提出したなどとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで警視庁に逮捕されたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。プリンスは高額報酬をうたう偽求人で勧誘した各国の人々を監禁し、国際的な特殊詐欺などに関与させていたとされる。幹部は「陳小二」