女性アイドルグループ「民族ハッピー組」は22日までに公式Xを更新。メンバー星りずむについて契約上の重大な違反があったとして活動終了を発表した。公式Xでは「このたび、星りずむにつきまして、契約上の重大な違反が確認されたため、本人および関係各所と協議を行った結果、本日をもちまして活動を終了する運びとなりました」と報告し、ファンに謝罪した。星も自筆の文書で「この度は、私の軽率な行動により、ファンの皆様をはじ