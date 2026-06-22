フォークシンガー松山千春（70）が21日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組、4−0で日本が圧勝したチュニジア戦について言及した。日本の圧勝を絶賛した上で、サッカーの競技そのもの触れた。「ファウルの取り方、取られ方。うまい選手もいるなと。あと、なんでサッカーってファウルされた後、寝転んでよ。いかにも痛そうな感じで。あれが俺、好