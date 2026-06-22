ロッテは22日、6月19日にZOZOマリンスタジアムで行われた楽天戦に来場した習志野高校吹奏楽部のコメントを発表した。なお、同日の楽天戦は4−4の6回に愛斗が今季第1号となる満塁本塁打が飛び出し、8−5で勝利している。▼ 吹奏楽部顧問・竹澤優次さん コメント「選手の皆さんには気持ちよく勝っていただけるように応援できればなと思っていたんですが、今日の満塁ホームランも「レッツゴー習志野」をやってる時に打ってもらえ