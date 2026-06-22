『ほんをよむいぬ』（303BOOKS）よりお話を聞いた人キム・ミヌ アニメーションの企画・制作を経て「サンサンマダンボローニャ・ワークショップ」で絵本づくりを学ぶ。その後、『かたつむり』（あすなろ書房）『ロケットの子』『わたしたち、島に行こう！』『黄金のノロジカ』などの作品を発表。児童書『学校のとなりの万能ビル』『ホホ堂の山猫』などの挿絵も手がける。ク・ユンミ作家との共著『夏、つばめ』が、2024 年ソウル国際