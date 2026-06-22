健康を保つためにはどれくらい運動すればいいのか。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「運動不足の人が急に長距離ウォーキングを始めても長続きしない。若さと健康を維持するなら、まずは毎日歩く習慣を身につけるといい」という――。（第3回）※本稿は、米井嘉一『食べて若返る！』（さくら舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AJ_Watt※写真はイメージです - 写真＝iStoc