辻村深月さんどうして私たちは、大きな事件に魅了されてしまうのだろう。噂（うわさ）は炎のように、町に降り注ぎ、燃えさかる。辻村深月さんが、覚悟を持って挑んだ「ファイア・ドーム」（小学館）を、７年かけて書き上げた。２００４年のデビュー直後から編集者に、いつか現代長編ミステリーを読みたいと言われていた。キャリアを１５年ほど重ねて着手しようとしたが、あるためらいが生まれていた。「今の自分が簡単に刑事事