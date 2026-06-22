ボーイズグループBTSのJUNG KOOKが、プロフィール写真1枚でNetflixを動かした。最近、JUNG KOOKは自身のSNSのプロフィール写真をアニメ『サイバーパンク：エッジランナーズ』の登場人物のイメージに変更した。【写真】JUNG KOOK、バキバキ筋肉にタトゥーびっしり単なるプロフィール写真の変更であったが、即座に反応があった。世界中のファンの間で同アニメが急速に話題となり、Netflixブラジルの公式アカウントまで動いた。（写真