「夫とは10カ月前から別居していて、離婚届も書いている。あとは提出するだけ」――。そんな説明を受けた男性が、マッチングアプリで知り合った女性との関係について、弁護士ドットコムに相談を寄せました。女性は既婚者ですが、夫の不倫や親族からのハラスメントを理由に別居中で、離婚についても夫婦間では合意しているといいます。男性はすでに一度会って手をつないでおり、今後、さらに男女関係へと発展した場合、女性の夫から