【ダラス（米テキサス州）２１日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは２２日、ダラス競技場でＪ組第２戦、同２４位のオーストリアと対戦する。この日は会場で前日会見が行われ、リオネル・スカロニ監督（４８）、ＭＦエンソ・フェルナンデス（２５）＝チェルシー＝が出席し、試合への抱負を語った。初戦のアルジェリア戦（１６日）はメッシのハットトリックの活躍で３―０で快勝した前回覇