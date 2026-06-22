台風7号は今日22日(月)午前9時に非常に強い勢力になりました。25日(木)から26日(金)には沖縄に、27日(土)には九州に接近する見込みです。九州では台風の接近より前の明日23日(火)夜から25日(木)に警報級の大雨となるおそれがあり、その後も雨量が増える可能性があります。台風から離れた近畿や東海、関東甲信などでも梅雨前線が停滞しやすい状態が続くため、太平洋側を中心に雨量が多くなることが考えられます。今後の台風情報や気