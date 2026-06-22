メイプル超合金のカズレーザーが２２日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、前日に行われたサッカーワールドカップ「日本ＶＳチュニジア戦」が行われていた時間に「日曜とは思えないほどすいていた」場所を明かした。番組では前日行われたチュニジア戦を熱く振り返り。鎌田の「左足ピョン」（本田圭佑）の芸術的ゴールに始まり、合計４点の猛攻で圧勝した。試合時間も日曜の午後という多くの人が見やすい時間帯であったことか